En un acto realizado en la Legislatura provincial, Fabián Gatti juró como nuevo Fiscal de Investigaciones Administrativas, reemplazando a Marcelo Ponzone. El ex jefe policial y ex candidato a Diputados de JSRN fue designado por el parlamento con el voto de 27 legisladores del oficialismo, y los bloques minoritarios del Pro – Cambiemos y del radicalismo.

Luego de asumir, Gatti dialogo con la prensa y aclaró su situación de filiación política, en particular en relación al partido Redes, que integra el oficialismo provincial.