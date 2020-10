Ezequiel Radusky: “No me lo esperaba, es una alegría inmensa”

El cineasta Ezequiel Radusky expresó toda su alegría luego de que “Planta Permanente” fue galardonada con el premio mayor en 15º Festival de Cine Gerardo Vallejo. “La verdad que no me lo esperaba, así que fue con mucha felicidad. Ya haber estado en “Tucumán Cine”, que es un festival en el que trabajé, era como estar en mi casa. Estoy muy feliz de que Adriana esté al frente del “Tucumán Cine”, así que fue un doble regalo porque es el festival que dirige ella y me da un premio. Es un gran reconocimiento para el laburo que hicimos con el equipo”, contó el cineasta a El Equipo Nacional.

DESCARGAR