Extremar medidas para prevenir nuevos contagios

La doctora Verónica Ojeda, médica terapista del hospital Dr. Jorge Uro de La Quiaca informó a través del programa “El verano nuestro” sobre los casos activos de covid-19 en la ciudad; además recordó y recomendó las medidas de bioseguridad: “lamentablemente tenemos muy malas noticias, porque la gente se relajó, no tuvo las medidas de precaución que nosotros veníamos anticipando y los resultados se van viendo en la semana.

Pacientes internados graves, pacientes adultos que es lo que veníamos anticipando, les decíamos, los jóvenes no se enferman grave son los que tienen un moco, resfrío, tos y nada más, pero los que llegan a internarse son los pacientes adultos y tenemos internados varios.

En la anterior semana derivamos a Jujuy, es un descuido de la misma población. Solo tenemos que lavarnos las manos, tener el distanciamiento, usar el barbijo, no tocarse la cara, tener las precauciones principalmente evitar los conglomerados, bueno esa es la forma de prevenir, de cuidarse, cuidarnos y de cuidar al personal de salud.

No está pasando solamente en La Quiaca sino a nivel nacional este relajamiento con las medidas de prevención y bueno las consecuencias las vamos viendo, es muy triste, muy triste para las personas adultas.

Volver a recomendarles con todo el enojo, porque somos nosotros los que tenemos que enfrentarnos a los pacientes enfermos y ver esto, porque a alguien le dio la gana de salir a bailar o hacer una fiesta, principalmente los jóvenes; nos da un poco de bronca porque sabemos que las medidas de prevención son básicas y fáciles, ahora estamos viendo las consecuencias. Esperemos que solo sea el inicio de esto ahora y que no empeore.

Con la preparación que se tuvo el año pasado con las donaciones y todo el material que trajo el Ministerio de Salud, podemos decir que estamos preparados para enfrentar pacientes leves a moderados.

Los pacientes graves si o si van a Jujuy, no tenemos mucha opción en eso, porque los respiradores que tenemos son temporales o sea que se pueden usar unas horas en los pacientes, después si o si necesitamos la derivación a Jujuy principalmente porque el oxígeno que tenemos, las garrafas, por ahora estamos sin necesidades científicas.

Hay algunas cosas que son ya materiales solicitados y solicitados al Ministerio, está todo en camino, pendiente y solicitado, y bueno ahora tenemos que seguir esperando para un hospital de segundo nivel.

Este año se ha previsto de muchas cosas que faltaban, que no había y en este momento con lo que tenemos podemos dar batalla a los pacientes que vayan llegando. Si aumentan obviamente los pacientes, las necesidades van a aumentar.

Hubieron muchas personas que tuvieron covid-19 y que ya están en situación de poder donar, así que también la invitación a esas personas que padecieron la enfermedad y ahora están recuperados, que tengan esta parte de solidaridad para el resto, incluso pueden ser los mismos familiares que vengan a donar, principalmente varones. Las mujeres que no tienen hijos se los está aceptando la donación y si tienen hijos no pueden ser donadoras, los varones sí.

La cantidad de pacientes infectados depende del comportamiento de la sociedad, si yo me cuido cuido al resto y si hay un negocio y cuida a su clientela entonces va a tener menos posibilidad de transmitir el virus. Esto es el cuidado colectivo donde más se contagian, es en los conglomerados, cuando no usan bien el barbijo o no se ponen alcohol en gel, tocan las cosas; cuando el paciente tiene síntomas o la persona tiene síntomas igual sale, va a hacer las compras.

Aunque sea de un resfrió quédense en la casa o esperen a que se los pase o en todo caso si empeora háganse el hisopado o la evaluación por la guardia, pero eso ya depende de cada uno, o sea no puede estar la policía o gendarmería cuidando y diciendo pónganse el barbijo, lávense las manos, eso ya todos tenemos el conocimiento de lo que tenemos que hacer.

Entonces, si hay un pico no es culpa del gobierno, no es culpa de los médicos, no es culpa de las otras personas, es culpa de uno mismo que no se cuida.

Pedimos a la población que reflexione en este sentido y empiece a cuidarse más, evitemos llegar a picos altos, nos lavemos las manos, usemos el barbijo, si podemos usar la escafandra también pongámonos, no nos toquemos la cara, respetemos el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, si hay una reunión de muchas personas el distanciamiento es suficiente con el barbijo, evitar compartir vaso, el mate, el fernet en la botella cortada, son los medios de transmisión, entonces evitemos esas cosas.

Si vamos a tener una fiesta, cada uno en su vaso, esas cosas básicas que van a evitar el contacto con los gérmenes de las otras personas, así que bueno es la recomendación, la recomendación de siempre que volvemos a repetirlas, que ya no deberíamos porque la gente debería estar consciente de cuáles son, pero volvemos a decirlas para que la vuelvan a recordar por si se las olvido.”