Exportadores de cítricos, en crisis por la caída de las ventas externas

Nicolás Carlino “nació debajo de un naranjero” expresó en Campo en Acción, para graficar su amor por esta producción. El productor de Monte Caseros en la provincia de Corrientes, aseguró que la suba del tipo de cambio no alcanza para compensar la fuerte presión fiscal en la actividad. “Tengo que pagar derechos de exportación a los 10 días de que cargo un contenedor, mientras que a esa fruta la cobro, con suerte, a los 120 días. ¿Quién me financia? Debo salir a buscar financiación. Con una tasa del 60%, explíquenme cómo me cierra el negocio”, analizó