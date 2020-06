Exportaciones de alimentos: estiman que la merma es menor a lo que esperaban

El coordinador de Comercio Exterior del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP) comentó a El Equipo Nacional que, a pesar de la pandemia, el sector no ha sentido un golpe tan duro en cuanto a las exportaciones. “Lo que es el sector citrícola, el sector de alimentos, eso no tuvo ningún impedimento. Están operando normalmente durante todo este tiempo. Cuando iban saliendo nuevas actividades se iban abriendo, como es el caso de Scania, que comenzó a producir hace un mes aproximadamente. Todo lo que es el sector de alimentos, como azúcar, legumbres, golosinas, lavaduras, y todas esas cosas que seguían operando con normalidad. Hubo una merma seguramente y cuando tengamos los datos oficiales van a estar las comparaciones con el año pasado, pero no va a ser tan grande como se esperaba”, señaló Martorell.

