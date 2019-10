Explican porqué no pudo considerarse femicidio el crimen de Silva

En juicio abreviado definieron 18 años de prisión para Facundo Siegfried por el crimen de Alejandra “Rucu” Silva que ocurrió en el 2018 en Barrio El Morro de Paraná. El fiscal Pablo Zoff, señaló que no se pudo acreditar el femicidio de parte de Siegfried porque otras mujeres manifestaron ser parejas del acusado. De esa forma no se pudo comprobar que Silva mantenía una relación forman con autor del hecho, dado que no convivían. En este caso, “la duda se resolvió a favor del imputado”, señaló el fiscal.