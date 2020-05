Explican la diferencia entre actividades recreativas y permiso deportivo

El subdirector de Operaciones de la Policía de Entre Ríos, Marcos Antoniow, aclaró que las actividades recreativas en la provincia están destinadas a todas las personas, incluso niños, entre las 8 y las 20, y consisten en salir a caminar en un radio de 500 metros del domicilio, por un lapso no superior a la hora. En tanto, señaló que el permiso deportivo posibilita salir a correr o trotar y andar en bicicleta sin límites de distancia pero se requiere de un certificado que, en Paraná, se debe gestionar a través de la página web de la Municipalidad. La actividad deportiva se puede realizar de 8 a 18 y según la terminación del DNI. La práctica deportiva no incluye actividades acuáticas como canotaje o SUP (surf con remo), aclaró Antoniow.

