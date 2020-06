Experiencias de una chaqueña que vivió la pandemia en Asia

Yamile Giménez , Pequi, para los conocidos es una joven del Chaco quien luego de recorrer varios países asiáticos, donde la sorprendió el inicio de la pandemia de coronavirus, pudo regresar al país. En diálogo con Noelia Moreyra de Radio Nacional Resistencia, contó su experiencia: “como muchas personas siempre tuve la idea de viajar y hace un tiempo, con un permiso de estadía transitorio, me trasladé primero a Australia y desde ahí a diferentes países asiáticos como Hawai, Japón, Corea, China, Tailandia, Camboya, Laos y Vietnam entre otros, donde trabajé de moza, recepcionista, cocinera, atendí un cine, es decir cualquier trabajo que me permitiera obtener ingresos”.

‘Pequi’ manifestó que uno de los aspectos más diferentes a las costumbres argentinas que advirtió en esos países es la del distanciamiento físico entre las personas: “directamente no existe contacto físico, la gente no se toca, no se abraza y tal vez eso les permitió sobrellevar la pandemia de una muy buena manera”, dijo.

La pandemia de coronavirus la sorprendió en Tailandia: “en una isla muy chiquita, el gobierno suspendió todas las actividades y determinó un cierre total de fronteras”. Esa circunstancia motivó que se terminara toda posibilidad de obtener trabajo y comenzó a madurar la idea del regreso: “hacía un tiempo que ya tenía la idea de regresar al país, pero no en lo inmediato y no poder trabajar fue un factor determinante para decidir volver, viaje que fue posible el 22 de mayo, a través de un vuelo de repatriación larguísimo”, señaló e indicó lo extraño que le resultó llegar al aeropuerto de Ezeiza y tomar consciencia de la gravedad de la situación: “nos trasladaron al interior en ómnibus con paradas en diferentes ciudades y por razones de protocolos de seguridad, no teníamos permitido bajar del mismo. Acá en Resistencia tuve que cumplir la cuarentena obligatoria para quienes llegan del exterior, con un estricto control de las autoridades sanitarias y como los testeos dieron negativo, comencé a desarrollar una vida más normal”, afirmó.

Por último Giménez destacó la importancia de estar nuevamente en el Chaco “porque no hay nada más seguro que estar en casa”, finalizó.