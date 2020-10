Ex trabajadores de La Hoya se reunieron con el intendente Sergio Ongarato

El móvil de Radio Nacional dialogó con Osvaldo Burgos quien trabajo casi 30 años en el Centro de Actividades de Montaña La Hoya, luego de llevarse a cabo una reunión entre varios ex empleados y el intendente Sergio Ongarato. Motivó dicho encuentro las declaraciones realizadas días atrás del primer mandatario municipal en torno a la concesión del Contrato con la empresa Don Otto y a la intervención de la justicia; y al expresar que la concesión fue una decisión acertada para el año 2019, que el año 2020 no se puede evaluar porque no hubo temporada de invierno, entre otros conceptos.

Móvil: Andrés Campos