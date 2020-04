Ex Combatiente rosarino asegura que “esta Corona no nos va a ganar”

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, el referente del Centro de Ex Combatientes local, Julio Mas, recordó la dura situación que vivió durante el conflicto bélico, y aseguró que a diferencia de aquella oportunidad, ahora “no estamos solos ni abandonados”, en referencia al rol que está cumpliendo el Estado para combatir la pandemia del coronavirus.

“Cuando llegamos a Malvinas pasamos una situación que nunca creíamos que iba a pasar, y ahora pasa lo mismo. Pero en esta oportunidad sí hay esperanza porque no estamos abandonados como en aquella ocasión”, afirmó Mas en contacto con Nacional Rosario, y agregó: “Alberto Fernández se puso al frente de esto, y la grieta ya no está. Las órdenes que él imparte tienen un sentido común, una lógica, y a eso nosotros en la trinchera no lo tuvimos. Por eso creo que esta corona no nos va a vencer como aquella Corona pirata”.