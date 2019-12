Evo Morales llegó a la Argentina con estatus de “refugiado político”

El depuesto presidente de Bolivia, Evo Morales, llegó ayer a la Argentina en calidad de refugiado político. Argentina es el primer país en todo el mundo en tener la mayor cantidad de bolivianos que viven en el extranjero.

“Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera, su ex canciller, la ex ministra Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA aterrizaron en el país. Les he dado asilo político para que entren y ellos luego pidieron ser refugiados”, informó el canciller Felipe Solá.

Solá afirmó que brindó asilo a Morales para poder ingresar al país, pero precisó que el ex mandatario boliviano ya había completado el pedido de refugio, que es una condición diferente y debe ser aprobada por el Ministerio del Interior. “La diferencia entre el asilo y el refugio es que este último está normado”, explicó. Y agregó que el asilo” no tiene normas, no está reglamentado”. Si bien ambos instrumentos tienen como fin la protección del solicitante, en la práctica tienen ciertas diferencias.

El asilo es un instrumento de carácter generalmente político y que es otorgado por un Estado a un individuo. Puede ser asilo diplomático, brindando la nación asilante albergue en la embajada que tiene en el país del asilado, o el territorial, siendo el asilado sustraído por el Estado asilante para obtener refugio en su territorio. El refugio, en términos generales, se refiere a la noción de una persona que pidió asilo y cuya solicitud fue aceptada.

Luego de haber renunciado, Morales se asiló en México. La semana pasada, viajó a Cuba para una consulta médica, según informó Graciela Montaño, su ex ministra de Salud que también lo acompañó a Buenos Aires. Sin embargo, los detalles de su estadía en La Habana se mantuvieron bajo total reserva.

Basada en los principios ratificados en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de New York de 1967, la normativa argentina establece los derechos del refugiado (no devolución, libre circulación en el territorio, reunificación familiar) y sus obligaciones (respeto de la Constitución y organismos, decir la verdad).

Si bien Solá declaró que el gobierno desea el “compromiso de Evo Morales de no hacer declaraciones políticas en la Argentina”, lo cierto es que la ley argentina no lo determina.