Evo Morales llega a México, que le concedió asilo político

El ahora expresidente de Bolivia Evo Morales se encuentra en viaje rumbo a México, que le concedió el asilo político por “las amenazas a su integridad física”.

Según publicó en Internet, pasó esa noche durmiendo en el suelo de una casa, en un sitio de la región de Cochabamba que no reveló.

Anoche abordó un avión de del gobierno mexicano en el aeródromo de Chimboré y ante de partir publicó en Twitter: “hermanas y hermanos, me duele abandonar el país por razones políticas…pronto volveré con más fuerza y energía”.

En el posteo se lo ve sentado a bordo del aparato, con una bandera de México, país al que le agradeció por brindarle asilo. Según trascendió, el vuelo debió hacer una escala en Asunción, la capital paraguaya, antes de retomar el periplo hacia el norte.

A todo esto, el gobierno mexicano además informó que el ex mandatario podrá solicitar el estatus de refugiado, lo que garantizará que no sea devuelto a Bolivia contra su voluntad. Junto con Morales, viajaron quien fuera su vice Alvaro García Linera, familiares y otros ex miembros de su gobierno.

A todo esto, en Bolivia, el Ejército se sumó a la Policía para controlar las calles. Según diversas fuentes, efectivos militares se enfrentaron con simpatizantes de Morales en La Paz, donde unas veinte personas resultaron heridas.

Para solucionar el estado de acefalía hoy el Congreso boliviano buscará sesionar para designar interinamente a alguien a cargo de la presidencia.

Todo apunta a que la segunda vicepresidente del Senado, Jeanine Añez, asumirá la primera magistratura, aunque según ella aclaró, será solo para convocar a elecciones.

AÑEZ: “Tengo que cumplir con el país se trata de pacificar lo se trata de llamar a nuevas elecciones esta es una etapa de transición simplemente entonces tendríamos que tener el apoyo de los movimientos cívicos de la población porque eso es lo que quiere el país”.

A todo esto, el cónsul boliviano en la provincia argentina más cercana a al país habló con la filial local de Radio Nacional Argentina:”Por los acontecimientos en Bolivia y la renuncia del presidente Evo Morales el cónsul de ese país en la provincia norteña de Jujuy, Nelson Guarachi Mamaní dijo que el pueblo de su país está consternado: “Hay una consternación única de la población boliviana, desde donde se lo mire es un golpe de estado claramente, golpe cívico policial que ha sido claramente en complicidad con la policía boliviana. Ustedes han visto que el presidente ha renunciado ante la opinión pública internacional para evitar el derramamiento de sangre. Esto es porque ha sido presionado el presidente para renunciar. Lo cierto es que el presidente ha dicho que primero está la vida por encima de todas las cosas”.