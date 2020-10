Evelia es la primera empresa en Jujuy que despide trabajadores

En contacto con el programa matutino “El aire nuestro” Daniel Subía, relató los hechos de la situación en la que están atravesando los trabajadores: “fuimos despedidos, hemos sido desvinculados de la empresa ayer. Tres compañeros que hemos estado al frente de esta lucha con la empresa por los salarios adeudados, que serían del mes de enero, el cual estaban haciendo mal los depósitos, el 60% hasta el 50 % del sueldo.

Como era de público conocimiento, hace una semana y media se logró parar la empresa para que pongan nuestros salarios al día, y bueno se firmó un acta acuerdo junto con el Ministerio de Trabajo y la UTA, donde se comprometía el dueño a liquidar los sueldos el día 10 de octubre sin tomar represalias con los compañeros que han estado en la medida de fuerza.

El día que se tomó la medida de fuerza en la empresa, se comprometió a no tomar ninguna represalia, se hicieron denuncias también en el Ministerio de Trabajo, el cual se especificó que no iba a tomar ninguna medida con los compañeros, y no obstante a eso no cumplió con ninguna de las actas que se firmó.

El dueño no cumplió con nada que siguió después el paro hacia nosotros, cumpliendo las 8 horas de trabajo sentados en una silla, que es totalmente inhumano y no obstante a eso siguió con el telegrama de despidos.

Nos despertamos el día lunes con el telegrama de los compañeros en la puerta de la casa junto con la liquidación, que también está mal liquidado. No tan solo somos tres compañeros de la firma Evelia, también hay amenazas, que son amenazas verbales, que van a seguir despidiendo gente de la parte también del SIAL por haber reclamado que se le adeuden los salarios en tiempo y forma, y como dice la ley.

Es la primera empresa en la provincia que está despidiendo a los trabajadores en plena pandemia, habiendo un decreto firmado donde no pueden despedir al personal.

Porque se les está bajando un subsidio nacional, se les está bajando un subsidio provincial y hasta plata municipal también se les está bajando como quien dice un subsidio para que mantenga a los empleados y no para que los despida.

Nosotros tenemos la postura clara que es la reincorporación inmediata de los compañeros, porque hay antecedentes que el dueño decía que no va a tomar represalias contra nosotros y bueno está más claro esto, que la primer represalia que hizo fue habernos tenido en una silla sentados cumpliendo horas y ahora la siguientes es habernos mandado el telegrama.”