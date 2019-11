19 clasificados y 16 a repesca

Los seleccionados de Suiza y Dinamarca lograron hoy el pasaje a la Eurocopa 2020 de fútbol, al finalizar en el primer y segundo lugar de la Zona D de la eliminatoria para el torneo continental en el Viejo Continente, respectivamente, con lo que ya 19 equipos lograron ese objetivo.

Suiza goleó como visitante a Gibraltar por 6 a 1 y se quedó con el primer lugar del grupo D.

Cedric Itten (10m. PT y 39m. ST), en dos ocasiones, Ruben Vargas (5m. ST), Christian Fassnacht (12m. ST), Loris Benito (30m. ST) y Granit Xhaka (39m. ST) anotaron para los helvéticos; mientras que descontó Reece Styche (29m. ST).

Dinamarca, en tanto, igualó en Dublin 1 a 1 frente a Irlanda, que había llegado a la última fecha clasificatoria con chances de llegar a la Eurocopa, y consiguió la clasificación como segundo del grupo D. Martin Braithwaite (28m. ST) puso en ventaja a los nórdicos; al tiempo que igualó Matt Doherty (40m. ST) para los locales.

Por su parte, Italia goleó como local a Armenia por 9 a 1 y finalizó como líder la Zona J con 10 tiunfos en la misma cantidad de partidos. Ciro Immobile (8m. PT y 33m. PT), en dos oportunidades; Nicolo Zaniolo (9m. PT y 19m. ST), en dos ocasiones; Nicolo Barella (29m. PT), Alessio Romagnoli (27m. ST); Jorginho (30m. ST); Riccardo Orsolini (33m. ST) y Federico Chiesa (36m. ST) hicieron los tantos del conjunto peninsular; descontó Edgar Babayan (34m. ST).

En tanto, por esa misma zona, Grecia superó a Finlandia por 2 a 1 y Bosnia y Herzegovina derrotó como visitante a Liechtenstein por 3 a 0.

A su vez, España, que se adjudicó el Grupo F, goleó en el Wanda Metropolitano de Madrid a Rumania por 5 a 0, con tantos de Fabian (8m. PT), Gerard Moreno (33m. PT), Alvaro Morata (43m. PT), Adrian Rus (45m. PT) y Mikel Oyarzabal (45m. ST).

Por ese mismo grupo, Suecia, que concluyó en la segunda ubicación y también se clasificó, le ganó a Islas Faroe por 3 a 0, y Noruega venció como visitante a Malta por 2 a 1.

Los equipos clasificados a la Eurocopa 2020 son: Inglaterra, República Checa, Ucrania, Portugal, Alemania, Holanda, Croacia, España, Suecia, Polonia, Austria, Francia, Turquia, Bélgica, Rusia, Italia, Finlandia, Suiza y Dinamarca.

Mientras que los seleccionados con play-offs asegurados para definir a los últimos cuatro clasificados a la Eurocopa son Kosovo, Serbia, Irlanda del Norte, Bielorrusia, Irlanda, Georgia, Hungría, Gales, Eslovaquia, Rumania, Noruega, Macedonia del Norte, Israel, Islandia, Escocia y Bosnia y Herzegovina.

La décima jornada de la fase de grupos finalizará hoy con los siguientes partidos:

Grupo C: Alemania vs. Irlanda Norte y Holanda vs. Estonia.

Grupo E: Eslovenia vs. Azerbaiyan y Gales vs Hungría

Grupo G: Macedonia vs. Israel, Letonia vs. Austria y Polonia vs. Eslovenia

Grupo I: Bélgica vs. Chipre, San Marino vs. Rusia y Escocia vs Kazajistan

-Posiciones-

Grupo A: Inglaterra 21, República Checa 15; Kosovo 11; Bulgaria 6; Montenegro 3.

Grupo B: Ucrania 20; Portugal 17; Serbia 14; Luxemburgo 4; Lituania 1.

Grupo C: Alemania 18; Holanda 16; Irlanda del Norte 13; Bielorrusia 4; Estonia 1.

Grupo D: Suiza 17; Dinamarca 16; Suiza 14; Irlanda 13; Georgia 8; Gibraltar 0.

Grupo E: Croacia 17; Hungría 12; Gales 11; Eslovaquia 10; Azerbaiyán 1.

Grupo F: España 26; Suecia 21; Noruega 17; Rumania 14; Islas Feroe y Malta 3.

Grupo G: Polonia 22; Austria 19; Eslovenia 14; Macedonia del Norte e Israel 11; Letonia 0.

Grupo H: Francia 25; Turquía 23; Islandia 19; Albania 13; Andorra 4; Moldavia 3.

Grupo I: Bélgica 27; Rusia 21; Escocia 12; Chipre y Kazajistán 10; San Marino 0.

Grupo J: Italia 30; Finlandia 18; Grecia 14; Bosnia y Herzegovina 13; Armenia 10; Liechtenstein 2.