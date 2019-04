Etchegaray solicita interpelar al municipio por los empleados precarizados

El concejal Eduardo Etchegaray que se refirió a la última sesión del Concejo Deliberante de Santo Tomé y destacó la presencia de las distintas fuerzas de la ciudad que, “demostraron que este es un tema que nos importa a todos”.

Sobre convocar al secretario de Economía municipal para que explique los despidos de empleados que están por ‘convenios’ o son contratados, dijo “son personas que trabajan, tienen relación de dependencia pero, si hay aumentos no los reciben y como están ‘en negro’ se los puede despedir y el gremio no los representa porque no hacen aportes”.