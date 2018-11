Etchegaray: “Es una barbaridad, el intendente tiene que medir sus palabras”

El concejal Eduardo “Lalo” Etchegaray, en los estudios de Nacional, se refirió al audio que se viralizó en las últimas horas sobre el intendente Mariano Garay, mientras estaba reunido con un grupo de empleados municipales por la bancarización de sus haberes, en el que manifestaba que a Suaid y a Etchegaray había que “prenderles fuego”.

“Es una barbaridad lo que mandó a hacer a los empleados Garay, el proyecto (de bancarización de municipales) le iba a servir a los del convenio e iba a generar transparencia al municipio”, dijo.

“El intendente tiene que medir sus palabras y eso repercutió, porque la gente en las calles me señalaron y me decían que por mi culpa, que Garay me señala como autor del proyecto”, afirmó el edil.

“El intendente engañó a los empleados. Los pone como carne de cañón”, señaló Etchegaray.