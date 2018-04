El concejal Eduardo Etchegaray, de “Somos Santo Tomé” (agrupación que preside el ex intendente Carlos Farizano); subrayó que hasta el momento no tuvo ningún tipo de notificación de que deba renunciar a su banca en el cuerpo deliberativo por diferencias con el ex jefe comunal.

“Hay que aprender a respetar la voluntad popular, ser republicanos. La experiencia del ex intendente sería buenísima para aportar a Santo Tomé, y no priorizar intereses personales”, indicó Etchegaray.