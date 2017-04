Estudiantes visita a Aldosivi con la ilusión de acercarse a Boca

Estudiantes de La Plata, con un equipo con ausencias de peso y varios juveniles pensando en la Copa Libertadores, visitará a Aldosivi, en Mar del Plata, con el fin de concretar un triunfo que le permita, aunque sea de manera fugaz, acercarse al puntero Boca, en uno de los tres encuentros con los cuales comenzará hoy la 19na. fecha del certamen de Primera división.

El partido se jugará en el estadio José María Minella a las 19, con el arbitraje de Facundo Tello.

Los otros dos cotejos de hoy se iniciarán a las 21.15 y serán Colón de Santa Fe-Godoy Cruz de Mendoza, con Darío Herrera como referí, y Rosario Central-Atlético Tucumán, con Germán Delfino como árbitro.

Boca es el puntero del certamen con 40 unidades, seguido por Newell’s Old Boys con 35, Estudiantes y San Lorenzo con 34, River Plate con 32, Racing Club, Gimnasia, Colón y Banfield con 30 y Lanús con 29.

Estudiantes fue líder en gran parte de este certamen pero un pronunciado bajón, entre las fechas 11 y 15, cuando apenas sumó un punto sobre 12 disputados, lo alejaron de ese privilegiado lugar.

En las pasadas tres jornadas obtuvo siete unidades y gracias a ello crecieron las expectativas de acortar distancias con Boca, que el domingo próximo visitará a Vélez en Liniers.

Pero Estudiantes piensa en la Libertadores y el martes venidero será local ante Barcelona de Ecuador, por el Grupo 1. El DT Nelson Vivas atendiendo también ese cotejo no contará con Leandro Desábato, Rodrigo Braña, Augusto Solari e Israel Damonte, a quienes se suman Juan Sebastián Verón, que sólo puede jugar la Copa, y Lucas Viatri, quien se recupera de una lesión.

Aldosivi (20 unidades) perdió ante Temperley en su pasada presentación cortando una serie de siete fechas invicto. Por ahora no sufre con el promedio y se posiciona a seis unidades del último puesto de clasificación para la Copa Sudamericana 2018, un objetivo que no es menor para los marplatenses.

En el estadio Brigadier General Estanislao López de Santa Fe, Colón sera local ante Godoy Cruz de Mendoza (23), que el próximo martes será visitante de Libertad de Paraguay por el Grupo 6 de la Copa Libertadores y pese a ello recurrirá a la mayoría de titulares.

Colón suma tres victorias seguidas y está invicto desde que asumió Eduardo Domínguez como entrenador, posicionado entre los que están avanzando a la Sudamericana 2018 y escalando a sólo dos puntos de la zona de Libertadores.

Godoy Cruz tiene doble competición y busca realizar la mejor performance en la Libertadores sin descuidar el torneo local.

Finalmente, en el “Gigante de Arroyito”, Rosario Central (22) será local ante Atlético Tucumán (24), que en su histórico paso por la Copa Libertadores el martes próximo visitará a Wilsterman de Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, por el Grupo 5.

Central está muy distante de aquel equipo que con Eduardo Coudet como entrenador fue protagonista estelar del certamen de Primera y finalista de dos Copa Argentina en forma consecutiva, perdiendo las finales ante Boca y River.

Los tucumanos atraviesan un singular momento con su clasificación la fase de grupos de la Libertadores, aunque el desgaste de la doble competencia les esta causando una merma en el rendimiento.