Estudiante universitaria está grave tras accidentarse en el parque acuático

Ceferino Kleist, propietario del complejo acuático de esta ciudad, visitó hoy la emisora para dar explicaciones en el marco del accidente que ocurrió días atrás en ese predio, que hirió gravemente a una estudiante universitaria.

“El hecho ocurrió, efectivamente. Las chicas pidieron pasar el día allí. Esto ocurrió como a las dos de la tarde. Yo no vi, porque no estaba en el parque. En mi camioneta las llevé al hospital. Cada vez que se abre el parque, están rodeados por cuidadores. Ese día estuve yo, porque no estaba habilitado para mucha gente”, indicó Kleist.

No obstante, afirmó que “el parque cuenta con un seguro. La chica estaba asegurada. El seguro cubre todo. El seguro cubre a 1.500 personas por día”.

Respecto al chico que se accidentó hace algunos años atrás trabajando en el parque acuático, que lo llevó a la justicia y le ganó un juicio, permanece en silla de ruedas. “Yo le acompañé en Corrientes, le compré la prótesis, está todo documentado. Nunca dejé de depositarle la plata, todos los meses le deposito. Tengo todas las pruebas”, afirmó Kleist.