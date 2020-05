Estrictos controles de tránsito en Resistencia y su área metropolitana

El subsecretario de Tránsito y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Resistencia, Matías Breard, indicó en diálogo con María Blanca de la Riega de Radio Nacional que se adoptaron nuevas normas referidas al tránsito ciudadano con intensificación de controles en los sectores de mayor movilidad de la capital y por supuesto en el micro centro de la ciudad: “solicitamos responsabilidad a los ciudadanos, que se comprometan, que aguanten un poco más, que respeten las medidas dispuestas por el gobierno provincial y el municipal y de esa manera eviten malos momentos”, señaló.

El funcionario detalló algunas de las normas en esta fase del aislamiento: “los lunes, miércoles y viernes podrán circular vehículos con terminación impar de patentes y los martes, jueves y sábado con finalización en número par y los domingo no debe estar en la vía pública ninguno que no esté habilitado para hacerlo. Respecto de la cantidad de pasajeros transportados, lo ideal es que no sean más de dos personas, pero obviamente que en ocasiones especiales será aplicado el sentido común. Todos los conductores deberán usar obligatoriamente el tapabocas o barbijo y poseer alcohol para desinfección”, afirmó.

Respecto al permiso de circulación Breard informó: “estamos a la espera de las decisiones que tome el intendente pero recuerdo a quienes deseen tramitarlo que pueden hacerlo en la página https://formulario-ddjj.argentina.gob.ar/descargar en la que deben ingresar todos los datos exigibles”, remarcó.

El Subsecretario apeló al compromiso y la responsabilidad de los ciudadanos: “sobre todo por los datos que se conocieron últimamente y que indicaron un aumento en los contagios que obligan a extremar las precauciones”.