“Seguiremos bajando los cargos políticos de la provincia”

Luego de su participación en el Coloquio de IDEA en la ciudad de Mar del Plata, María Julia Oliván le preguntó a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, qué haría si fuera empresaria…”Si fuera empresaria invertiría y generaría trabajo aunque no estuviera segura que la rentabilidad es la que quiero invertiría sin dudarlo porque cada uno tiene que hacer su parte y así como los políticos tenemos que tomar decisiones que a veces son difíciles, los empresarios deben invertir en el país; hay 12 millones de argentinos que arriesgan su vida todos los días por eso los empresarios deben arriesgar también”.

Por otra parte recordó que al llegar a la gobernación había dos puntos muy preocupantes; la falta de medicamentos oncológicos y la falta de comida en los comedores escolares.

“Cuando llegamos nos encontramos con que había que armar un menú con $ 6 por día y elevamos esa cifra en un 130%, pero no alcanza con poner más plata hay que garantizar mejor comida, por eso convocamos a instituciones especializadas que armaron un menú con carne, verdura, cereales, reducir el pan, etc; y hoy se auditan los comedores, la limpieza, la preparación de la comida, etc”.

Habló de la situación del Servicio Penitenciario en la provincia, de las condiciones de vida de los internos , y su polémica con el periodista Brancatelli que habló de las viandas de comida en las cárceles.

“Necesitamos que bajen el nivel de reincidencia, no pueden estar hacinados, deben vivir bien, comer bien, trabajar, hacer deportes y convocamos a los gremios para que nos ayudaran, porque juntos es más fácil”.

En otro orden la Gobernadora fue consultada sobre el recorte de presupuesto en la política.

“Ya bajamos 20% los cargos políticos, bajamos a la mitad la pauta y después de 2 años que estoy en el cargo, estoy en condiciones de decir que puedo seguir achicando, por ejemplo niveles enteros de secretarías, sub-secretarías, direcciones que no son necesarias, en su momento ahorramos unos 200 millones de pesos y eso puede ser traducido en 200 cuadras de asfalto, o 200 ambulancias, por eso, en la provincia, vamos a seguir, hay que revisar cargos de asesores, gastos en autos, viáticos, etc.

“Tenemos que tener una política de austeridad que le demuestre a la gente que la plata está donde tiene que estar y no en oto lado; y espero que los legisladores avancen también en ese Poder y puedan achicar gastos”.

Vidal habló de la Salud.

“La salud no es un edificio, a mi no me interesa cortar cintas y que después haya un hospital que no tiene insumos, equipamientos, personal o seguridad, El hospital Balestrini es hermoso pero nunca funcionó al 100% porque esta lejos, más ubicados y no tiene insumos ni personal”.” Tener un edificio nuevo no te garantiza mejor salud, hay que mejorar lo que ya hay, no construir nuevo”.

La política y las campañas.

“Estoy tranquila porque le digo a la gente la verdad, no podemos solucionar en 4 años los problemas de 25; me puedo parar en la matanza y explicarle esto a cualquier vecino y lo va a entender; el 23 de octubre cuando todos los candidatos se vayan, nosotros vamos a seguir trabajando porque los candidatos de Cambiemos no vienen a buscar fueros vienen a trabajar”.