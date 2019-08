Nadia Podoroska vivió una semana de ensueño en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Por Radio Nacional Podoroska dijo: “Estoy feliz de esta medalla de oro y de poder fomentar el tenis femenino. Hice muy pocos errores no forzados, en la final no me encontré jugando tan bien pero la cabeza fue clave”.