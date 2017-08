“Esto es una matríz de como se movió el gobierno anterior con la ley”, dijo Montenegro

Romina Manguel entrevistó a Guillermo Montenegro, ex fiscal y juez federal, sobre la situación judicial de Amado Boudou. “El fundamento del fallo no lo termino de entender, que sea por prescripción” y recordó que el sobreseimiento es un “sistema que sirve cuando no sos funcionario público”.

El actual candidato a diputado recordó a todos los imputados y procesados del gobierno anterior y afirmó, “esto una matriz de como se movió el gobierno anterior con la ley”.

Al hablar de la campaña y cómo reaccionará el votante de Cambiemos al no encontrar la imágen de la gobernadora bonaerense en la boleta, dijo: “Cambiemos es una marca fuerte en Buenos Aires, hicimos una campaña muy fuerte para que sepan quien soy, si no me ven en la boleta.