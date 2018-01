Estiman que las pérdidas por los incendios superan los $ 700 millones

Hubo 192.106 hectáreas afectadas y los daños finales aún no ha podido ser evaluados, aunque se sopesan como “incalculables”.

Guillermo Ferraris, responsable del Programa provincial del manejo del fuego, dijo en diálogo con LV4, que el fin de semana transcurrió sin mayores novedades. No obstante hace pocos días hubo nuevos focos ígneos en General Alvear.

“En principio hubo un incendio de 500 hectáreas y luego un extendido del mismo incendio, que complicó las tareas terminó afectando 1200 hectáreas, incluyendo el campo La lagunita. En cierta medida podemos decir que ha sido un fin de semana tranquilo pese a que el sábado hubo un incendio en la zona de Los árboles, Tunuyán, que afectó unas 1.100 hectáreas, donde nada tuvo que ver la naturaleza. Se les ocurrió limpiar un alambrado con fuego, en la zona del Manzano histórico”.

En relación a los últimos y devastadores incendios que afectaron la zona Sur, aseguró que todos ya quedaron extinguidos. Aunque por el tipo de combustión se los denomina de 1.000 horas, por lo que todavía el sector se encuentra dentro del período en el que podría haber un re encendido, aunque la situación se modifica, porque llovió en el sector afectado.

En relación al uso de la pista de aterrizaje, Ferraris mencionó que sabe “por trascendidos, que desde los estamentos del Gobierno buscan la recuperación de la pista. Lamentablemente la pista está usurpada y no está 100% operativa. Fue autorizada la utilización por una orden judicial del juez Peñasco, pero lamentablemente el deterioro por todos estos años de usurpación y de abandono no permitió que se pudiera utilizar con los aviones. Solamente la pudimos utilizar con un avión observador de pequeño porte y esto complicó mucho la situación. La pista necesita tareas de mantenimiento, de ensanche y de extensión. Quiero aclara que anteriormente esta pista estaba prevista nada más que para la utilización de aviones hidrantes- acotó. No es una pista de uso comercial”.

Ferraris recordó que la pista está localizada en un terreno fiscal de la provincia. Hubo una demora de 4 años en la construcción y había constante circulación de animales. La denuncia en contra del Plan, señala precisamente a la repartición como usurpadora, a partir de una fot, que ha sido aportada al expediente judicial. El funcionario recalcó que la pista está localizada en un terreno fiscal y que no se ha afectado a ninguna familia.

En este contexto de situación judicial hay restricciones para usarla y su uso pleno hubiese reducido considerablemente los daños que se produjeron durante los últimos incendios.

“Cuando el fuego había afectado 40.000 hectáreas y aún teniendo todas las máquinas necesarias para ponerla en condiciones, lamentablemente teníamos que optar en ponernos a repara la pista o iniciar las obras de contención de los incendios. Se decidió dar prioridad a la contención con la maquinaria pesada y los aviones operaban desde Alvear con una operatividad bastante reducida”.

Ferraris estimó que los daños provocados por el fuego son millonarios. Mencionó que sólo en un incendio de 30.000 hectáreas en la zona de Ñacuñán se estipuló que el costo de pérdida en infraestructura y pastura para el ganado, el costo nos daba $ 78 millones, y ahora estamos hablando de 200.000 hectáreas, así es que hay que multiplicar los números y estimar además los alambrados afectados, por lo que calculo que las pérdidas superan los 700 millones de pesos. Sin hablar de los costos del estado, por maquinaria, medios aéreos, teniendo en cuenta que la hora de vuelo cuesta 1.700 dólares. A eso hay que sumar las pérdidas desde el punto de vista ambiental, que son incalculables”.

En relación al futuro, dijo que habrá que haber mucho trabajo y que se impone el mantenimiento de las picadas, tareas que ya se están realizando, con el apoyo de imágenes satelitales.