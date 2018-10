Estiman que el daño en fincas productivas de La Llave supera el 70%

Tal y como mencionara el Ingeniero Raúl Besa, una de las zonas más afectadas por la tormenta que se registró durante la tarde del domingo fue el Sur de La llave

Juan Carlos Carrión, uno de los productores damnificados de esa zona, dijo a LV4 que se trató de un fenómeno meteorológico que se generó muy rápidamente y valoró el aporte realizado desde el sistema de lucha antigranizo, que trabajó desde muy temprano para mitigar los potenciales daños.

El productor detalló que la tormenta se desató en ese lugar “aproximadamente a las 20, fue un fenómeno rápido, no nos dio tiempo a nada, simplemente a guardar algún auto por allí. Mucho viento y granizo chico, con una lluvia intensa, porque después quedó todo como si hubiera nevado, porque el granizo se compactó y ha quedado hasta esta mañana el grnizo”.

La tormenta afectó vides y frutales en su propiedad. Carrión, estimó que el daño supera el 70%.

“El problema es lo que nos va a pasar, porque ya la actividad estaba bastante mal, la situación es difícil. Yo hasta ayer tenía un chico trabajando y hoy le dije que se fuera, esa es una fuente de trabajo que se pierde. No había hecho seguro, porque el año pasado hice una parte y la compensación no me gustó. Ahora voy a seguir como pueda. Estamos acostumbrados, hay que seguir poniendo el hombre. Tengo algún animal y tenemos cada vez mas laburo, pero no sólo miro en mí. Esto nos cambia de un día para el otro, sabemos que nadie es culpable. Si esto hubiese sido con un poco más de tamaño, no hubiera quedado una hoja en ninguna planta y eso es porque los aviones trabajaron desde temprano. En mis 60 años no había visto algo que se generara tan rápido. Lamentó el sufrimiento del sector productivo pero dijo “hay que seguir, es lo que tenemos, sabemos positivamente que hay que seguir poniendo el pecho. Lo que tenemos que conseguir es poner tela”.