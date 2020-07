Estigmatización en el Barrio Castro, el descargo de las y los vecinos

NO HAY CASOS DE COVID 19 POSITIVOS

NO HAY CASOS DE COVID 19 POSITIVOS MENDOZA

Esta semana vecinas y vecinos del Barrio Castro de Guaymallén fueron foco de estigmatización mediática y gubernamental a partir de un posible caso de coronavirus en el lugar. La viralización de una nota que difundía datos falsos, nombres de personas y alarmaba al departamento provocó confusiones y temor entre las y los lugareños, además de discriminación en los mercados de la zona. La mirada policíaca de cierto periodismo frente al megaoperativo sanitario que se montó sobre los y las pobladoras causó el repudio de la Mesa Provincial de Barrios Populares de Mendoza. Cabe señalar que todos los hisopados realizados a las y los probables “contagiados” dieron negativo.

Gastón “Willy” Donatto, integrante del Movimiento la Dignidad y de la Unión de Trabajadorxs de la Economía Popular, organizaciones mediante las cuales trabaja junto a vecinas y vecinos del Barrio Castro, relató en “Mañanas de Sol” la situación que sufrieron estas familias en la semana. Además describió las condiciones de precarización que se vive en el lugar frente a la ausencia estructural del estado municipal y provincial.

Entrevistan Paola Ortíz, Penélope Moro y Sebastián Abella.

A continuación compartimos el repudio público de la Mesa Provincial de Barrios Populares Mendoza:

“La nota periodística del diario MDZ del día 15 de Julio firmada por Juan Carlos Albornoz sostiene que todo comenzó con un partido de fútbol en el barrio Castro. El periodista se confunde. Todo comienza cuando se abandonan los deberes que impone la Constitución Nacional y la ley Nacional 27453/18. Cuando se obstaculiza el derecho de todxs lxs humanxs a un hábitat adecuado al fomentar el odio entre vecinxs, como se hizo en el Barrio Popular Luz de Vida y otros barrios, cuando a sabiendas se niega el acceso al agua potable y a dispositivos de prevención y cuidados permanentes sobre esta pandemia, cuando se hostiga a lxs trabajadorxs y comerciantes humildes, cuando se ignora la ineludible vivencia del aislamiento comunitario para familias y barrios en condiciones de hacinamiento.

Desde marzo se sabía que la pandemia en la Provincia iba a afectar más gravemente a los 247 barrios populares de Mendoza, que era necesario asegurar cuidados especiales y el acceso a los servicios básicos para que esta condición no sea causa de muertes evitables. Nosotrxs lo dijimos, lxs sanitaristas también. Cuando alguien está advertido de las consecuencias de los actos o las omisiones, no es negligencia, no es imprudencia: Es dolo.

La nota vergonzante de MDZ es cómplice de esto. Elige no indagar las causas de fondo. Informa sin rigurosidad, sin resguardar a las personas involucradas y generando mayor conflictividad en el lugar del hecho. Todo en ella es descalificador, desde el término “villa” que campea en el título, hasta el de “asentamiento” y “loteo”, para evitar usar el término que establece nuestra legislación de “barrio popular”. Asevera aspectos del hecho que en la realidad sucedieron de otra manera. Llegó incluso a indicar los nombres de las personas supuestas contagiadas (hasta el momento de la publicación no se confirmó ningun contagio en el barrio), a las que se llama “infectados” hasta que alguien dispuso que los nombres se borraran de la publicación. Así se dijo: “las muestras de sangre e hisopados realizados hoy en el asentamiento Castro tienen en vilo a las autoridades, ya que las villas son sitios muy vulnerables al virus”. Es decir que la única preocupación que merece la atención del periodista es la de las autoridades. Y las “villas” y las personas que las habitan no aparecen como el objeto de cuidado, sino como el lugar de peligro. Pareciera que para el periódico Mdz lo importante sólo es mostrar lo que sus lectorxs estarían dispuestxs a comprar.

Sr. Periodista, los barrios populares no son más vulnerables al virus. Lxs humanxs somos vulnerables al virus. Y lxs humanxs que viven en los barrios populares no son más vulnerables al virus que lxs demás. Simplemente son lxs que más sufren sus consecuencias. Y precisamente por las condiciones que la nota y un Estado históricamente ausente tratan de perpetuar, naturalizar y eternizar.”