Estelita Márquez, figura emblemática del radioteatro chaqueño

Estelita Márquez, actriz de radioteatro y creadora de la compañía que lleva su nombre, dialogó con Noelia Moreyra de Radio Nacional Resistencia y recordó sus inicios: “comencé a mediados de los años 60, con varias compañías hasta que me decidí a poner la propia, debutamos con el León de Francia y posteriormente concretamos otros títulos emblemáticos como ‘Juan sin ropa, el cimarrón’ y ‘Nazareno Cruz y el lobo’. Mi vida artística tuvo éxitos y fracasos, por suerte estos fueron los menos, y pudimos trabajar en LT 5 de Resistencia, en LT16 de Sáenz Peña y LT43 de Charata”, sostuvo.

Márquez mencionó también las giras que hacían por todo el interior, los ensayos, la propaganda callejera para que la gente asistiera a las representaciones y, fundamentalmente, “al gran cariño que siempre nos manifestó el público”.

“Sueño con volver a hacer radioteatro, hoy sería un buen momento por esta situación de pandemia que estamos viviendo. Hay muchos a los que no les interesa porque tal vez no entiendan el espíritu del mismo, pero pienso que se lo puede usar como una herramienta de instrucción y educación. Tenemos que pensar que hay muchísimos hogares en los que el único medio de comunicación que tienen, es la radio. Soy una mujer de radioteatro y me adapto a los tiempos, y lo nuestro solamente puede hacerse allí”, señaló.

La actriz expresó su enojo “sobre todo con algunas FM que no entienden todo esto” y se mostró convencida de superar la situación actual: “sigamos con mucha fuerza, con mucha fe. Sólo necesitamos de buena gente, de buena fibra”, finalizó.