Estela Díaz, el impacto feminista, peronista y sindicalista

En Ni Cabida, Natalia Maderna, Amanda Alma, Danila Saiegh, Celeste del Bianco y Clementina Crisoliti entrevistaron a Estela Díaz, Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. ¡Escuchá!

Estela, que siempre luchó junto a todes les que salen a luchar por la despenalización y además militó por los derechos que deben ser garantizados. El hecho de tener que hacer visibles las cuestiones más importantes en tiempos difíciles, luego de 15 años de activismo en el congreso en modo de debate y como en el año 2018 se generó un impulso para lograr así la visibilidad y el reconocimiento que debe tener una cuestión como es la legalización del aborto gratuito y seguro. Hablo de como tener un presidente que promueve la perspectiva de género es una tranquilidad muy grande, “Alberto Fernández es alguien que se mueve y adoptó este compromiso por convicciones propias” agregaba Estela.

Contó cómo una escuela sindicalista no solo ayudaría a mejorar todo el sindicalismo en sí, sino que tiene el objetivo de democratizar, renovarlo y analizar sus temáticas prioritarias. Apuntando así a mejorar el liderazgo de las mujeres y varones no machistas dentro de los mismos. El trabajo que ella realizó y sigue llevando a cabo es un paso gigante para eliminar la justicia machista de una vez por todas de la justicia Argentina en todo el país, no solo aquí en Buenos Aires.

Ni Cabida, jueves de 20 a 21hs

