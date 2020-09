Estela de Carlotto : « Plus jamais c’est plus jamais »

Déclarations à Radio Nationale Ushuaia et îles Malouines

Estela de Carlotto, présidente des Grands-mères de la Place de Mai, a été interviewée par nos collègues de Radio Nationale Ushuaia et îles Malouines.

Dans ce contexte, elle a souligné que « les grands-mères ne sont pas en vacances et nous sommes toujours actives virtuellement dans le travail de localisation et de restitution, à leurs familles légitimes, de tous les enfants qui ont disparu sous la dernière dictature argentine ».

Carlotto a également souligné que pour la première fois « nous vivons dans la plus longue démocratie en Argentine » (qui dure depuis décembre 1983). C’est pourquoi elle a souligné que « Nunca Más es Nunca Más », « Plus jamais c’est plus jamais », en référence à la phrase prononcée en 1985 par le procureur Julio César Strassera lors du procès de la junte militaire pour les crimes contre l’humanité commis pendant la dernière dictature civile-militaire (de 1976 à 1983).

Présentation : Eric Domergue

Production : Radio Nationale Ushuaia et îles Malouines

Production RAE : Silvana Avellaneda

Web : Julián Cortez