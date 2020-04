La Radio Pública de Bahía Blanca dialogó con el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires.

“Tenemos un mapa de riesgo sobre cómo podría desarrollarse en las distintas secciones de la provincia esta enfermedad. Este virus vino para quedarse en el mundo. Tenemos cuatro aéreas de riesgo: rojo, anaranjado, amarillo y verde. En buena parte de la provincia estamos en verde. Esto no implica que haya que relajarse en lo que hay que hacer”.

Destacó que es necesario “preservar a los sectores más vulnerables, mayores de 65 años y gente con enfermedades preexistentes”.

Sostuvo que para combatir la enfermedad “hay que tener un pensamiento científico. No hay que tener la idea de que el éxito es que nadie se contagie, sino de manera que podamos controlar, sin colapsar el sistema de salud. Si no se genera una falsa expectativa. Hay que ganar tiempo, en cuatro o cinco meses podría haber una vacuna medianamente efectiva”.

En diálogo con la AM560, manifestó que todavía hay incertidumbres respecto al virus “Tradicionalmente los virus tienen una actuación general sobre la población. Es un comportamiento predecible. Este virus es raro. Nos desconcierta que en algunas de sus mutaciones pueden producir que haya una reinfección, que no nos deje inmunidad permanente”.

En cuanto al estado del sistema de salud en la provincia en el marco de la pandemia comentó que “tenemos el problema mundial de conseguir los insumos. Esto generó que colapsara el sistema que produce los insumos. Los productores locales pudieron entregarnos cerca del 30% de los productos encargados. Por esa razón se fueron a buscar los insumos a Shangai, con los vuelos especiales de Aerolíneas Argentinas. Es un enorme esfuerzo”.

Agregó que “cada tres días recibimos un vuelo con estos insumos. Sin embargo, en un pico de casos no sabemos si van a alcanzar. Por eso le decimos a la población que no use los barbijos para el personal sanitario”. Sin embargo, aclaró que “estamos un poco más tranquilos, stockeamos a los hospitales con estos insumos”.

“Luchamos a brazo partido contra esto que ha puesto en jaque a los sistemas de salud más sofisticados del mundo”.

Respecto a las restricciones de salidas a los adultos mayores, opinó que es necesario “cuidar mucho a los adultos mayores. No es adecuado confinarlos en su casa. Creo que una recomendación importante es que se muevan lo menos posible, pero también son personas con criterio propio. Si toman todas las medidas adecuadas y pueden salir a la panadería a comprar el pan y volver, mi opinión es que hay que permitírselo. También hay que evaluarlo desde el punto de vista de la salud mental. Entra en juego la calidad de vida”.

Escuchá la nota completa: