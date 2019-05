Este martes se grabará un radioteatro en vivo en la Biblioteca Sarmiento

Este martes a partir de las 19.30 horas, la Biblioteca Sarmiento se convertirá en el espacio elegido para realizar la grabación de una obra de radioteatro que será trasmitida por Radio Nacional a todo el país el próximo domingo de 22.30 a 24 horas. Dada la gran venta de entradas, se sumó otra función a las 21.20.

Se trata del reconocido programa “Las dos carátulas” en su versión federal y en esta ocasión han seleccionado un guión maravilloso, “Mariana Pineda”, de Federico García Lorca. Es de resaltar que el evento de la Biblioteca es de entrada libre y gratuito pero ya se agotaron todas las localidades.

Dos figuras muy importantes del teatro argentino vinieron a nuestra ciudad, Leonor Manso y Pablo Alarcón, los que serán acompañados por artistas locales.

Alarcón se mostró muy feliz de estar por el sur nuevamente, ya que hacía casi diez años que no nos visitaba y fue gratamente sorprendido ante la belleza de la sala en la que desarrollarán la grabación.

“Hace muchos años que arranqué con el radioteatro, tuve la suerte de trabajar con Juan Carlos Chiappe, que hizo varios clásicos en los años 73 o 74”. Lo llamó para hacer un radioteatro en Radio del Pueblo durante un año con todas sus obras, “Leonardo Fabio había hecho Nazareno Cruz y el Lobo y reflotando su imagen comenzamos a trabajar juntos, para mí fue maravilloso porque soy del campo y crecí escuchando lo que hacía Chiappe”, recordó.

Le pagaban muy poco pero lo que más le interesaba a Alarcón era ese acercamiento con uno de sus ídolos, “aprendí mucho pero mucho más me enriquecí de las charlas en las cenas luego de cada obra, además era un gran tipo”.

Ha sido parte del ciclo Las dos carátulas, “hice títulos que no pude desarrollar en el teatro, ésta de García Lorca todavía no la he trabajado”.

Hace años que Alarcón viaja por el país de manera autogestiva, recorriendo distintas ciudades en su camioneta, “llevo escenografía, luces y sonido”. El verano pasado no lo hizo porque tuvo una temporada muy positiva en Mar del Plata.

Son muchos los pasos previos antes de presentar un radioteatro, “entender el texto en todos los sentidos y más en este caso porque García Lorca era un gran escritor y es un gusto recorrer las profundas líneas de Mariana Pineda”, dijo.

Trabajar con artistas del interior le permite una apertura por la que se siente atraído. Salió de su pueblo, Pellegrini, en el límite con La Pampa, entonces explicó que sabe “lo que significa luchar para hacerse de un lugar en el escenario”.

El teatro clásico es la base de la cultura en las comunidades pero en el radioteatro resaltan las voces, los sonidos y los silencios, “tenés que poner todo porque los tiempos son otros y no está el manejo de la imagen”.

Una de las metas es hacer conocer a los más jóvenes de qué se trata “estamos en momentos muy difíciles a nivel mundial, nunca estuvimos tan cerca de la destrucción y es necesario rescatar cosas que eran y siguen siendo buenas, se los va a enamorar haciendo las cosas bien, con amor y con profesionalismo”.

Parte del equipo de trabajo y del elenco de “Mariana Pineda”, minutos antes del ensayo general.

Por su parte, Leonor Manso no regresaba a Bariloche desde que vino como invitada a un festival de cine. “La vida no me trajo más para acá, generalmente en verano estoy haciendo temporada en la costa entonces venir es algo que sigo posponiendo”.

Al referirse a su vida y el radioteatro detalló: “creo que nació junto con mi carrera, en esa época era muy común, soy actriz por el radioteatro, me crié escuchando la magia de la radio, la voz y la palabra a la que le sumamos la imaginación”.

La obra Mariana Pineda habla de una mujer empoderada, “pasa de ser una típica y sometida a tener y expresar su propia idea imponiendo sus deseos”.

Para finalizar, la actriz quiso invitar a toda la comunidad para que esté pegadita a la radio el próximo domingo.