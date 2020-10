“Este es un gobierno necesario, bueno, que le hace bien a la república”

El periodista, escritor y fundador del Manifiesto Argentino, Mempo Giardinelli, dialogó con el programa Demasiada Tarde, por Radio Nacional Resistencia, en donde analizó la coyuntura política a dos semanas de conmemorarse un nuevo aniversario del Día de la Lealtad Peronista.

“No hay debate, lo que hay es ataque y cuando hay ataque uno lo que tiene es que mantenerse sereno, sobre todo porque la democracia argentina nos costó mucho, fue muy trabajosa, y somos los ciudadanos y las ciudadanas los que tenemos que ser y somos garantes de la paz y la democracia. No es la charlatanería, no es la provocación, no es la violencia verbal, no es el ataque ni eso que llaman la grieta, ni el odio, ni nada de eso”, reflexionó Giardinelli, sobre las operaciones permanentes que buscan instalar un supuesto doble comando entre el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Fernández de Kirchner.

Sobre el Presidente, consideró que “es una buena persona, es un hombre decente, un presidente muy consciente de su rol, que le hace muy bien a la Argentina, por eso sus índices de popularidad siguen altos a pesar de la pandemia, de los ataques. Porque es una persona muy serena, muy sensata, y me parece que está haciendo lo mejor que puede. Yo lo ayudo en todo lo que puedo desde lejos y desde mis humildes posibilidades”.

En ese contexto aseguró: “yo apoyo a este gobierno claramente, me parece que es un gobierno necesario, bueno, que le hace bien a la república, y que después de cuatro años de mentiras, de robo, de una justicia infame, de ataques, de las barbaridades que han hecho, de habernos endeudado en centenares de miles de millones de dólares, que este gobierno ha renegociado a pesar de que no fue el pueblo argentino el que contrajo esa deuda infame, me parece que es muy respetable y hay que quererlo. Yo lo respeto mucho”.

El escritor y fundador del Manifiesto Argentino también se refirió a la convocatoria al acto virtual por el 17 de Octubre organizado por el Partido Justicialista en la sede de la CGT. Al respecto, consideró que “más allá de que sea una festividad en la calle o en forma virtual creo que tiene que estar toda la dirigencia del peronismo”, incluyendo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Tendrían que estar todos, si no van a estar significaría un recorte que juzgo yo que no sería bueno, que sería peligroso incluso para la unidad que tiene muchas dificultades pero que está haciendo una muy buena labor. La labor del presidente Fernández y de Cristina en el Senado son garantía de la democracia actual, de la recomposición de un Estado de Derecho y de un sistema que empiece a funcionar”, aseguró.