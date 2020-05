La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y fiel oyente del programa, Nora Cortiñas, dialogó con Alejandro Apo sobre su costado futbolero. Hincha de Boca, “Norita” cuenta cómo convive junto a su familia, todos hinchas de River. “Me saqué la lotería, pero nos llevamos bien, congeniamos. Cuando gana Boca, trato de no disfrutar, para no molestarlos; cuando gana River, ellos se ponen orgullosos y me llaman”, dice, entre risas.

Por otro lado, al ser consultada por la actualidad del país, la co-fundadora de Madres de Plaza de Mayo elogió las medidas del presidente Alberto Fernández contra la pandemia del coronavirus y destacó el trabajo de todo el gabinete porque “tuvo un criterio muy a favor del pueblo”.

Además, habló sobre la campaña que impulsa para suspender el pago de la deuda externa e investigar “a fondo” el endeudamiento que llevó adelante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri. “Estoy en campaña para suspender el pago de la deuda externa y pedir una investigación a fondo. Que nos digan qué nos quieren cobrar y que todo lo que fugaron se repatrie para ayudar a la situación sanitaria. Hay que suspender todo el pago y que nos digan cuánto debemos”, sostuvo.

“Que devuelvan todo lo que nos robaron”, subrayó.

También habló sobre el equipo de fútbol femenino que apadrinó, Norita Fútbol Club, que compite en la liga Nosotras Jugamos y que cuenta con su nieta Lucía entre sus filas, y lamentó la discriminación que sufren las mujeres en el deporte.

Sobre el cierre de la nota, a 43 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, dejó un claro mensaje: “Todos estamos juntos para seguir luchando por la Memoria, la Verdad y la Justicia”.