“Estamos convencidos que este año será ley”

En contacto con el programa “El aire nuestro” la diputada de la provincia de Jujuy, Leila Chaher se refirió al proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE): “la ley está garantizada hace muchísimo tiempo por la Constitución Nacional. Por supuesto que esperamos que se apruebe después de lo que pasó en el 2018, con la discusión que quedó a medias en el Senado.

Estamos convencidos de que este año va a ser ley y que va a ser ley fundamentalmente pensando en las vidas, porque me parece que la difusión de que quienes acompañamos el proyecto de la legalización del aborto estamos en contra de la vida, y bueno es todo lo contrario de la vida de las mujeres que tienen que tener en este siglo XXI, el derecho a decidir sobre su cuerpo.

En Argentina se practican entre 350 a 500 mil abortos clandestinos por año y hay aproximadamente entre 30 a 40 muertes de mujeres, obviamente en la clandestinidad y sabemos que son mujeres de recursos bajos.

Porque además sabemos que el aborto si existe y también es una cuestión de clases, sino tiene los recursos para ir a clínicas donde se practica el aborto también lo hacen y quienes no, no.

Me parece que es una cuestión esto, no es un debate entre aborto si y aborto no, el aborto es a seguir practicando la discusión, es si queremos que siga siendo clandestino o que siga siendo una cuestión de clases y de recursos en la Argentina.

Además, teniendo en cuenta la legislación en otros países donde el aborto es legal, la realidad es que las tasas de aborto no aumentaron sino todo lo contrario, y además es una de las causas de la mortalidad materna que existe.

Es el caso de que vos mencionas, de una niña de 12 años que fue obligada a gestar y llevar adelante un embarazo gemelar producto de una violación, no solamente por parte de su padrastro sino por parte de muchos hombres; una niña de 12 años que hoy se encuentra a cargo de la defensoría, porque los padres están detenidos. Creo que se debería interpelar fuertemente como sociedad.

En esta Argentina diversa es la única manera de seguir avanzando como sociedad, todos podemos pensar distinto ahora; tu pensamiento no puede prohibirme el acceso, creo que ahí también está la discusión, podes estar en contra y podés incluso nunca en tu vida abortar, pero no podés prohibir a que otros lo hagan.

Creo que ahí es donde radica la diferencia en quienes creemos en el acceso a derecho, sobre todo por parte de mujeres que nos costó muchísimo y nos sigue costando y que tiene que ver con la autonomía, y repito con nuestros cuerpos y con la decisión de la maternidad, que las maternidades no sean cortadas.

Ha sido un año complejo para todos en la Argentina y para Jujuy en materia obviamente sanitaria, social, económica, sobre todo política, pero yo digo que fue un año difícil para el pueblo jujeño que no lo está pasando bien.

Sabemos que no solamente hay una inmensa mayoría de familias que perdieron seres queridos producto de la pandemia, y también que están en situaciones críticas que perdieron el trabajo, que están en una situación económica difícil y creo que en este tiempo lo que nos obliga a quienes estamos en algunos lugares con responsabilidad.”