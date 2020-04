“Estamos aprendiendo en este contexto”, indicó dirigente de educación

Claudio Puntel, secretario adjunto de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), se refirió a cómo es el trabajo de los docentes en tiempos de pandemia. En este sentido, lamentó que hay muchas desigualdades en diversas instituciones escolares, ya que no cuentan con los equipos necesarios o la conexión a internet parta trabajar de forma virtual o no presencial. El docente, también mencionó que en el contexto actual “estamos aprendiendo mucho”, y añadió: “Nada de lo que nosotros estudiamos y para lo cual nos habíamos preparado es lo que está ocurriendo en este momento por esta razón no podemos dar respuesta a todo”, cerró Puntel.

