Estado de rutas y caminos en San Rafael, Mendoza y Pasos Fronterizos

“RUTA 173” (CAÑÓN DE ATUEL): TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN (SUELO NATURAL.
“RUTA 143” (MENDOZA): TRANSITABLE.
“RUTA 146” (COLONIA ELENA HASTA MONTE COMAN) TRANSITABLE.
“RUTA 153” (MONTE COMÁN/ LAS CATITAS) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN CON VISIBILIDAD REDUCIDA POR NEBLINA.
“RUTA 40” (MALARGÜE) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN, VISIBILIDAD REDUCIDA POR NEBLINA.
“RUTA 222” (LAS LEÑAS) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN Y PORTACIÓN DE CADENAS PARA SER USADAS EN CASO DE SER NECESARIO.
“RUTA 144” (CUESTA DE LOS TERNEROS) TRANSITABLE.
PASOS FRONTERIZOS
CRISTO REDENTOR: (RN 7) HABILITADO PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS
PEHUENCHE: (RN 145) HABILITADO PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS.
LA PORTACIÓN DE CADENAS ES OBLIGATORIA.