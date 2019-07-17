TRÁNSITO

Estado de rutas y caminos en San Rafael, Mendoza y Pasos Fronterizos

17 julio, 2019

ruta Malargüe a Paso Pehuenche- gentileza Gerardo Guerrieri

“RUTA 173” (CAÑÓN DE ATUEL): TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN (SUELO NATURAL.

“RUTA 143” (MENDOZA): TRANSITABLE.

“RUTA 146” (COLONIA ELENA HASTA MONTE COMAN) TRANSITABLE.

“RUTA 153” (MONTE COMÁN/ LAS CATITAS) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN CON VISIBILIDAD REDUCIDA POR NEBLINA.

“RUTA 40” (MALARGÜE) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN, VISIBILIDAD REDUCIDA POR NEBLINA.

“RUTA 222” (LAS LEÑAS) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN Y PORTACIÓN DE CADENAS PARA SER USADAS EN CASO DE SER NECESARIO.

“RUTA 144” (CUESTA DE LOS TERNEROS) TRANSITABLE.

PASOS FRONTERIZOS

CRISTO REDENTOR: (RN 7) HABILITADO PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS

PEHUENCHE: (RN 145) HABILITADO PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS.

LA PORTACIÓN DE CADENAS ES OBLIGATORIA.

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