Estado de rutas, caminos y pasos internacionales: con portación de cadenas

“RUTA 173” (CAÑÓN DE ATUEL): TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN (SUELO NATURAL).
“RUTA 143” (MENDOZA): TRANSITABLE.
“RUTA 146” (CNIA ELENA HASTA MONTE COMAN) TRANSITABLE.
“RUTA 153” (MONTE COMAN/ CATITAS) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
“RUTA 40” (MALARGÜE) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN, VISIBILIDAD REDUCIDA POR NEBLINA
“RUTA 222” (LAS LEÑAS) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN Y PORTACIÓN DE CADENAS PARA SER USADAS EN CASO DE SER NECESARIO.
“RUTA 144” (CUESTA DE LOS TERNEROS) TRANSITABLE.
PASO FRONTERIZO PEHUENCHE HABILITADO CON PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS PARA SER USAR EN CASO NECESARIO
PASO FRONTERIZO CRISTO REDENTOR HABILITADO CON PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS PARA SER USADA EN CASO NECESARIO