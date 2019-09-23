TRANSITABILIDAD MENDOZA

Estado de rutas, caminos y pasos internacionales a Chile

paso de las Carretas, ruta 143, San Rafael-Mendoza

Defensa Civil, basándose en los datos  otorgados por la policía Turística y  Vialidad Nacional, dio a conocer el estado de rutas, caminos y pasos internacionales.

“RUTA 173” (CAÑÓN DE ATUEL): TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN (SUELO NATURAL).

“RUTA 143” (MENDOZA)  TRANSITABLE.

“RUTA 153” (MONTE COMAN/ CATITAS) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN.

“RUTA 40” (MALARGÜE) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

“RUTA 222” (LAS LEÑAS) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN Y PORTACIÓN DE CADENAS PARA SER USADAS EN CASO DE SER NECESARIO.

“RUTA 144” (CUESTA DE LOS TERNEROS) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN.

PASOS INTERNACIONALES

PASO FRONTERIZO PEHUENCHE (SUR) HABILITADO PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS

PASO FRONTERIZO CRISTO REDENTOR (NORTE) HABILITADO PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS

 

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