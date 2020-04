“La pandemia nos obliga a replantearnos la relación con nosotros mismos”

Ante la inminente extensión del aislamiento obligatorio, la sociedad se prepara para enfrentar más días de cuarentena, con las restricciones que nos impiden realizar nuestra vida habitual. En este contexto, la estabilidad mental juega un papel muy importante.

“Es una experiencia que nos pone en el límite, y cada vez que algo nos pone en el límite hay un antes o después: o avanzamos y crecemos, y maduramos, o las consecuencias pueden ser serias. Es la primera vez que la humanidad se encuentra con un límite que afecta el cuerpo de todos”, indica el psicoanalista Sergio Zabalza.

En diálogo con la Radio Pública, el psicólogo habla sobre los desafíos que nos plantea este “límite” y sostiene que “el saber que mi bienestar depende del bienestar del otro es una de las lecciones más fuertes que tiene que traer esta pandemia”.

“Esta pandemia permite que uno se replantee cosas y vea que había maneras de vivir que nos estaban haciendo daño, y a partir de ahí cambiar algo. Nos obliga a replantearnos, a ajustar nuestra convivencia con un compañero que nos acompaña siempre, que es uno mismo, la relación con uno mismo. Hacemos muchas cosas, sin darnos cuenta, para olvidarnos de eso que nos habita, y que a veces nos maltrata”, explica.

Sobre el cierre, el profesional dejó una interesante reflexión: “Hay algo que es el terrorismo del ‘¿y si? ¿Y si el tipo que estornudó al lado mío?, ¿Y si no me alcanza la plata?’ Es una deriva que no tiene solución, que es tóxica, que contagia, que yo lo llamo la otra peste. Y una vez que entraste en el ‘¿y si?’ y le creés la respuesta, es imposible. Cuando una persona se encuentra tomada por el ‘¿y si?’ tiene que agarrar y llamar a un amigo porque esto es veneno puro”.

“El ‘¿y si? es una peste que no tiene límite y de eso nos tenemos que preservar. Frente a lo que no se sabe, no se sabe. No hay que crear monstruos, la imaginación crea monstruos. Esa es nuestra nave. Si esa imaginación la ubicamos bien, esto pasa y en algún momento volveremos a nuestra vida normal. Si nuestra imaginación se desorienta, entonces la vamos a pasar feo”, concluyó.