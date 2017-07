“Esta elección fue un delirio de Alberto Rodríguez Saá”

Diálogamos con el diputado provincial Alejandro Cacace miembro de Avanzar-Cambiemos San Luis y candidato a diputado provincial. Sobre las Primarias Abiertas y Simultaneas rezliadas este domingo en san luis donde votaron 2700 personas.

“Eso no fue una elección. Fue un autentico desastre. menos del 1% del padrón.”

“Fueron un autentico fracaso. El principal responsable es Alberto Rodriguez Saa. Es el responsable de este despilfarro de recursos. Es un fraude mayor que La Pedrera.

“Si de 140 mil votantes no llegaron al 1% es porque no representan a nadie. Por eso no reconocemos a esa lista. Lo que correspondería es que se vayan y no aparezcan nunca más. Han sido puestos allí por la justicia sometida a la voluntad de los Rodriguez Saa. Acá en San Luis los jueces son unos pusilánimes. Tienen miedo de fallar en contra del poder de san luis. La justicia está en total crisis.”

“No vamos a aceptar que esos sean nuestros representantes. Vamos a continuar con el reclamo y vamos a ir a la Corte Suprema de la Nación para que desestime lo que sucedió ayer que no tuvo ningún carácter de elección. Había más personal trabajando en la elección que la gente que fue a votar.”

“Lo de ayer fue todo planeado para que suceda la payasada de vimos.”

“Restaría que se resuelva un recurso presentado a la suprema corte justicia que es la última instancia de la justicia provincial para que podamos pedir el per saltum.”