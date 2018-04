Espirales de Don Cornelio

¿Usted sabe, Lito Vitale, que una de mis bandas favoritas en los 80 era Don Cornelio y la Zona?

Hilda Lizarazu explica por qué elige para este programa la canción Espirales, del disco Patria o muerte (EMI, 1988) grabado por Palo Pandolfo, Alejandro Varela, Federico Ghazarossian, Claudio Fernández, Fernando Colombo, Sergio Iskowitz, Daniel Gorostegui Delhom, Segio Bondar, Horacio Borrat

Y la anticipa con una interpretación propia de la letra, para la sección El jardín de los poetas.

ESPIRALES Hace tanto tiempo que quiero llegar a tocarme la cabeza sin sentirme mal. Me veo en la jaula, miedo animal de seguir acá, en la calle. Está cerca la salida, están rotos los bolsillos, estoy dentro de ese brillo que me llevará… Voy a repartir entre las manos de marfil piezas de arcilla que pulí. Vamos, espirales, reventemos como un cono, como piezas de arcilla que pulí. Hace tanto frío para respirar… Si me suelto la cabeza, romperé a brillar. Creo que mi amiga tiene cielo en los ojos, y si vuelo hacia adentro, llegaré hasta el mar. Voy a repartir entre las manos de marfil piezas de arcilla que pulí. Vamos, espirales, reventemos como un cono, como piezas de arcilla que pulí.