Espinoza reclama igualdad de condiciones para el vóley femenino

Durante el segmento de deportes de FM 100.1, Radio Nacional Córdoba entrevistó a Natalia Espinoza, ex jugadora de Boca Juniors y de la Selección Nacional, además de abanderada en la lucha por los derechos de igualdad en el vóley femenino.

Natalia reconoció que hoy, a la distancia, se da cuenta de la desigualdad que se vive en esta actividad. Además, señaló que, gracias al impulso de los reclamos del fútbol femenino y de las colegas de básquet, se animó a sumarse a este pedido de igualdad de derechos.

Promotora de la profesionalización del vóley femenino, Espinoza se refirió al trabajo que realiza al respecto y señaló que reciben el apoyo de muchas dirigentes, pero que también se chocan a diario con el desprestigio de algunos, considerando que esta disciplina no vende, a pesar de que le ha dado a nuestro país más de una alegría, ya sea clasificando a mundiales, panamericanos y hasta juegos olímpicos.

Espinoza está convencida de que en Argentina los deportes de mujeres no son considerados de la misma forma que los de los hombres, pero confía en que, con la mayor inclusión femenina en la política, esta desigualdad se va a terminar con el tiempo.