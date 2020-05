Escuela Giachino cuenta cómo se adapta a dar clases ante la pandemia

Al igual que otras escuelas de la provincia y el país, la Escuela Primaria Pedro Edgardo Giachino, de barrio El Sol de Paraná, trabaja enviando actividades a las familias de sus alumnos para mantener el contacto educativo ante la cuarentena. Gustavo Sacks, director del establecimiento, explicó que se envían tareas a través de grupos de Whatsapp, “hay una muy buena comunicación y se está produciendo la devolución de los trabajos por parte de los chicos”. No obstante aclaró que “para este cambio no estamos todos preparados se está haciendo le mejor posible, pero no todos están listos para eso”. Contacto continuo con las familias y adaptación, son las claves principales para poder suplir la falta de tecnología y conectividad.

