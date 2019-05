Escuela de Concordia junta zapatillas para que alumnos puedan ir a clases

Andrea Coronel es la presidenta de la cooperadora de la Escuela N° 51 Felipe Gardel de la ciudad de Concordia, que organiza una colecta de zapatillas a beneficio de los chicos necesitados que al no contar con calzado no pueden concurrir a clases. Se estima que de los 700 alumnos que tiene el establecimiento, hay 100 que no asisten al aula por falta de zapatillas. Los interesados en colaborar pueden enviarlas a la escuela, en calle Moulins 950, de esa ciudad, o llamar al teléfono (345) 427-1046.