“Escribir Sierra Grande fue conectarme con el lado oscuro del pueblo”

En un nuevo programa de La Muralla y Los Libros Ana Da Costa y Gastón Francese dialogaron con el escritor y cineasta César Sodero, autor de los libros de cuentos Sierra Grande y El mar de lobos, y director de Emilia, su primer largometraje.

Casar Sodero nació en Sierra Grande, una ciudad del sudeste de la provincia de Río Negro que supo albergar a la mina de hierro más grande de Sudamérica. “La mina hizo inventar al pueblo, llegó gente de todos lados- Desde ingenieros suecos a rusos y ucranianos La narración oral es muy de los pueblos y me marcó mucho. Mi papá trabajaba en las minas y tengo el recuerdo que se juntaba con amigos a comer y todos contaban historias. No sabía si eran reales o no. Todo se construía a través del relato”, remarcó Sodero.

“La amistad fue algo muy importante en los años 90 a pesar de todas las miserias que pasaban en el pueblo. En Sierra Grande no era lo mismo la sexualidad de una chica clase media del pueblo que una chica pobre. Eso me molestaba y me chocaba mucho. Cuando escribí Sierra Grande también me puse a investigar esto que recordaba de mi infancia”, sostuvo. “Escribir Sierra Grande fue conectarme con el lado oscuro que atravesaba en el pueblo”

