Es war einmal … Maria Goinda

Im Mai 2012 interviewten Carlos Díaz Rocca und ich die deutsche Filmregisseurin Maria Goinda. Sie hatte 2010 einen Dokumentarfilm in Argentinien gedreht und präsentierte ihn damals im Rahmen des 14. Internationalen Menschenrechtsfilmfestivals zu Buenos Aires.

Wir sprachen mit ihr über den Film (“Cartonera”), wie sie auf die Idee gekommen war, ihn zu drehen, was sie während der Dreharbeiten erlebte und lernte, was sie sich für Kinder erhofft(e) … und noch Einiges mehr.

Das Thema des Filmes ist leider weiterhin aktuell und betrifft nicht nur Kinder in Argentinien, sondern an vielen Orten der Welt. Den Film können Sie sich hier anschauen:

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=8760

https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/spanisch/land-und-leute/america-latina/argentina

Auf der Seite von Planet Schule steht

Marlén ist acht Jahre alt. Jeden Tag fährt sie mit ihrem Bruder Roberto, ihrer Schwester Tamara und deren Freund Polaco aus einem Vorstadt-Slum in die City der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Bis weit nach Mitternacht sammeln die Kinder verwertbares Material wie Karton, Papier und Plastikflaschen. Als Cartonero im Müll zu arbeiten, ist für Marlén und ihre Geschwister die einzige Möglichkeit, das Überleben ihrer Familie zu sichern. Ein unvorstellbar harter Alltag, in dem Marlén davon träumt, dass kein Kind mehr auf der Straße arbeiten muss. Ohne Berührungsängste begleitete die Filmemacherin Maria Goinda die Kinder und ihre Familien fünf Monate lang im gefährlichen Terrain der Vorstadtslums von Buenos Aires. Dort drehte sie mit einer Handkamera, ließ die Kinder aber einzelne Szenen auch selbst drehen. Deswegen ist “Cartonera” unverstellt und authentisch – ohne Kommentare aus dem Off und auf Augenhöhe der Kinder. Auf dem Internationalen Frauenfilmfestival erhielt “Cartonera” 2011 eine lobende Erwähnung im Bildgestalterinnen-Wettbewerb. Im selben Jahr bekam die Filmemacherin auf dem International Human Rights-Filmfestival in Nürnberg für ihren Film den Kinderpreis überreicht.

DESCARGAR

Moderation: Carlos Díaz Rocca und Rayén Braun

Webseite: Julián Cortez