En La hora Lenta, charlamos con Graciela Morgade, Subsecretaria de Participación y Democratización Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Además, es doctora en Educación y Master en Ciencias Sociales y Educación.

Palpitando las horas previas al debate en diputados sobre la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Morgade afirmó que “es un proyecto esperado, prometido. Es evidente que hay un altísimo consenso social en la necesidad de tener una ley, que es una ley que no obliga a nadie y lo único que hace es ampliar derechos”

Sobre educación en la pandemia, la subsecretaria hizo un análisis: “La educación siguió caminando, lo que no hubo fueron edificios escolares llenos de niños, niñas, niñes y docentes. El sistema, los gobiernos, el gobierno nacional, salieron al cruce para responder. La multiplicación de respuestas es hasta emocionante. En todos los casos lo que veíamos era el enorme caso que no solamente los docentes y las docentes tomaron, sino también los pibes, las pibas, la comunidad educativa y creo que esto es un patrimonio que no tenemos que dejar que se desvirtúe por ningún medio de comunicación tremendista que diga que se perdió un año”

