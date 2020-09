Es positivo covid-19 y pide a la comunidad que deje el negacionismo

Andrea Vera dió a conocer públicamente que dio positivo de covid-19 y su mensaje se viralizó, contó que recibió mucho aliento y colaboración de la gente. Esta aislada con su hija de 16 años pero no recibe el servicio de agua potable hace una semana en el barrio unión donde reside en Puerto Iguazú.

Se encuentra bien de salud y había acudido al médico por la pérdida del olfato. “Siempre me cuide, en mi trabajo usamos barbijo, no había contacto directo ni saludos”, aseguró mientras que salud pública no pudo establecer un nexo epidemiológico.

Decidió hacer público su situación debido que “hay mucha gente incrédula, no toman recaudos necesarios, no se cuidan y hacen vida normal. La enfermedad está, existe y no es fácil llevarla”.