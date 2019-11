Es falso que el fundador de Flybondi tuiteó que “los argentinos prefieren viajar 20 horas en autobús” en vez de hacerlo “en aviones modernos”

Si tenés algunos segundos, leé este resumen:

Es viral un tuit de la cuenta @JulianCook2020 que dice que en el país se opta por viajar largas distancias en micro en vez de hacerlo “en aviones modernos y llegando más rápido a aeropuertos”.

La cuenta falsa señala que su nombre es Julián, cuando el nombre del empresario suizo es Julian (sin tilde), y su primer tuit se publicó cuando el ex CEO de Flybondi fue noticia luego de que que se hicieron públicos sus comentarios críticos con el peronismo.

Reverso se comunicó con Julian Cook, quien desmintió haber publicado el tuit viral; también lo había aclarado en su verdadera cuenta de Twitter, @juliancook_.

La cuenta @JulianCook2020 publicó un tuit que dice: “Los argentinos prefieren viajar 20 horas en autobús por carreteras en mal estado que hacerlo en aviones modernos y llegando más rápido a aeropuertos nuevos. Como dicen ellos: mi cuerpo, mi decisión” (sic). La publicación se produjo el mismo día en que se supo que el ex CEO y fundador de la aerolínea de bajo costo Flybondi, Julian Cook, abandonará el país, a raíz de la victoria de Alberto Fernández (Frente de Todos). Reverso pudo comprobar que el tuit y esa cuenta de Twitter son falsos.

El tuit, publicado a las 14.45 del miércoles 6 de noviembre último, tenía al día siguiente más de 1.600 retuits y 5.200 “Me gusta”. Fue compartido por usuarios con gran cantidad de seguidores, como el conductor Jorge Rial (3,5 millones).

Qué dijo el verdadero Cook

En diálogo con Reverso, el accionista de Flybondi, que se desempeñó como CEO hasta diciembre de 2018, afirmó que su único perfil de Twitter es @juliancook_ y mostró imágenes que dan cuenta de que tiene acceso a ese perfil. También desde la aerolínea aclararon a este medio que la verdadera cuenta de Cook es la misma que el ejecutivo se encargó de informar en Twitter.

“Este es mi único perfil de twitter. @juliancook2020 es un fake”, también tuiteó el empresario, que es socio minoritario de la compañía.

Por qué es una cuenta fake

El usuario @JulianCook2020, que se presenta como Julián Cook (con tilde en la “a”, como se escribe ese nombre en español), tiene 4.024 seguidores y simula ser Julian Cook, el empresario suizo fundador de Flybondi, que opera en la Argentina desde enero de 2018. Se unió a Twitter en junio de 2018, pese a lo cual su primer tuit fue publicado recién el último miércoles 6 de noviembre, cuando Flybondi y “CEO de Flybondi” fue Trending Topic, de acuerdo con la plataforma web Trendinalia.

Ese mismo día se habían conocido declaraciones privadas del ex directivo de la aerolínea en un chat de empresarios, que causaron polémica en el mundo de la política. Cook emitió duras críticas hacia el peronismo y anunció que dejará de vivir en el país como consecuencia de la derrota de Mauricio Macri (Juntos por el Cambio).

Además del tuit que se volvió viral, que cosechó tanto insultos como muestras de apoyo, el falso Cook publicó varios comentarios en la misma línea: “Es triste pero hay que aceptarlo, los argentinos decidieron apoyar a @alferdez y los amigos de @NicolasMaduro, es un grave retroceso para los que amamos la libertad”. “Gracias por el apoyo y las muestras de afecto, me los llevaría a todos a Londres en un avión gigante pero no puedo, sepan que sí me los voy a llevar en mi corazón”, dice otro. “Algunos podrían ser más honestos y decir que directamente odian las low cost o que defienden otros intereses. Los argentinos saben bien a qué me refiero”, dice otro.

Qué dice Twitter sobre las cuentas falsas

Twitter posee una política relativa a las cuentas de parodias que establece que los usuarios pueden crear cuentas de este tipo siempre y cuando se ajusten a la siguiente regla: el nombre de la cuenta y la biografía de la misma deben indicar que no se trata de una cuenta oficial. La finalidad de esto es que los usuarios de la red social puedan identificar que la cuenta no está vinculada al tema que trata o la persona que parodia.

En el caso de @JulianCook2020 esto no está aclarado. Según la web oficial de Twitter, la empresa revisa las cuentas “ante una queja sobre usurpación de marca comercial o suplantación de identidad”. La denuncia debe estar justificada y acompañada de un formulario o, en caso de que sea necesario, “una notificación judicial válida”.

