Es falso el tuit de Pitana en donde señala que votó “con bronca” contra el Gobierno

La cuenta de Twitter del árbitro y candidato a diputado del oficialista Frente Renovador de la Concordia de Misiones es falsa.

Esto fue confirmado por él y por su esposa.

Los últimos tuits eran de 2018 y algunos estaban escritos en ruso.

Es viral en Twitter una publicación de la cuenta @NestorPitana, publicada el 16 de agosto último, cinco días después de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en la que el quien finge ser el árbitro de fútbol expresa arrepentimiento por los “efectos” que el voto “bronca” contra el Gobierno provocó en el país. Sin embargo, ni el comentario ni el tuit le pertenecen al tercer candidato a diputado nacional por el Frente Renovador de la Concordia (Misiones), Néstor Pitana, porque esa cuenta es falsa, según confirmó el ex árbitro internacional a Reverso.

“El domingo voté con bronca, para castigar. Me arrepiento de los efectos que causé; o que causamos. Esta semana reflexioné mucho, y me parece que en esta elección verdaderamente esta en juego nuestra libertad. Que la bronca no nos tape el bosque, esta en juego la República” (sic), dice el tuit, que el viernes a la tarde cosechaba 3.600 retuits y 9 mil “Me gusta”. Además, el apellido “Pitana” fue trending topic en Twitter.

La cuenta @NestorPitana tiene más de 30 mil seguidores y está activa desde mayo de 2012, según la información pública de la red social. En la biografía se define como “Misionero, árbitro FIFA y del Fútbol argentino. Ex-actor, ex-basquetbolista. Gran asador”. De foto de perfil tiene una imagen de Néstor Pitana.

Los tuits anteriores de la cuenta datan de julio de 2018, cuando el árbitro dirigió la final de la Copa Mundial Rusia 2018. También hay mensajes publicados en ruso.

Qué dijo el árbitro

En diálogo con Reverso, desde el entorno de Pitana confirmaron que la cuenta @NestorPitana no es suya y que, por lo tanto, ese comentario sobre las PASO no le pertenece.

“Esa cuenta no es de Néstor. Estamos re cansados de que nos hagan eso”, señaló a este medio su esposa, Romina Ortega, y añadió: “Hace mucho queremos dar de baja la cuenta, estamos muy cansados de aclarar que él no tiene red social, pero a veces muchos no lo entienden”.

A través de su cuenta de Instagram, Ortega advirtió que la cuenta de Pitana es falsa y pidió ayudapara denunciarla dentro de Twitter.





Este no es un caso aislado. Existen numerosas cuentas falsas de figuras públicas. El senador y candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, realizó un planteo ante Twitter y una denuncia ante el juzgado a cargo de Ariel Lijo para dar de baja una cuenta falsa que simulaba ser él.

Por su parte, en las últimas horas la ensayista Beatriz Sarlo confirmó a Reverso que la cuentaen la red social que se hace pasar por ella, y que publicó duras críticas a la gestión del presidente Mauricio Macri, tampoco es suya.

Pitana será parte de la oferta electoral del Frente Renovador de la Concordia Social en Misiones para las elecciones generales del 27 de octubre. El referí irá en el tercer puesto de la lista de candidatos a diputados nacionales en una boleta corta (es decir, sin candidato a presidente y vicepresidente). La lista del Frente Renovador será encabezada por el actual intendente de Leandro N. Alem, el empresario Diego Sartori, y en segundo lugar irá la actual ministra de Educación de Misiones, Ivonne Aquino.

En las PASO del domingo último, el partido se posicionó en el tercer lugar para las elecciones de diputados nacionales en Misiones con el 23% de los votos, después del Frente de Todos (36%) y Juntos por el Cambio (26%), de acuerdo con los datos oficiales del recuento provisorio.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña. Las vías de contacto para sumarse son:

por mail a info@chequeado.com

por WhatsApp (ReversoAr.com/whatsapp)

y /ReversoAr en todas las redes